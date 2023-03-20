Магнуссен: «Хаас» сделал большой шаг вперёд в Джидде. Надеюсь, так будет и дальше
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Датский пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал результаты гонки Гран-при Саудовской Аравии, состоявшейся вчера, 19 марта. Напомним, Магнуссен финишировал десятым.
«В этот уикенд вместе с командой мы сделали хороший шаг вперёд в работе с настройками. В Джидде износ шин был намного ниже, чем в Бахрейне, так что мы должны быть рады этому. Есть чувство, что мы действительно сделали шаг вперёд, и я надеюсь, что это перенесётся и на Мельбурн, и на следующие гонки.
Мы готовимся вернуться к трассам с более жёстким покрытием, вот тогда мы и увидим, действительно ли смогли добиться прогресса. Но в данный момент мы довольны», – приводит слова Магнуссена официальный сайт Формулы-1.
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