Магнуссен: «Хаас» сделал большой шаг вперёд в Джидде. Надеюсь, так будет и дальше

Датский пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал результаты гонки Гран-при Саудовской Аравии, состоявшейся вчера, 19 марта. Напомним, Магнуссен финишировал десятым.

«В этот уикенд вместе с командой мы сделали хороший шаг вперёд в работе с настройками. В Джидде износ шин был намного ниже, чем в Бахрейне, так что мы должны быть рады этому. Есть чувство, что мы действительно сделали шаг вперёд, и я надеюсь, что это перенесётся и на Мельбурн, и на следующие гонки.

Мы готовимся вернуться к трассам с более жёстким покрытием, вот тогда мы и увидим, действительно ли смогли добиться прогресса. Но в данный момент мы довольны», – приводит слова Магнуссена официальный сайт Формулы-1.