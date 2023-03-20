ФИА объявила тендер на поставку шин для Формулы-1 с 2025 года

ФИА объявила тендер для производителей шин на эксклюзивные поставки для Формулы-1 на период с 2025 по 2027 год с возможностью продления до 2028 года, сообщает пресс-служба организации.

«Пирелли» является единственным поставщиком шин для серии с 2011 года. Это произошло после монополистической сделки с компанией «Бриджстоун», участвовавшей против «Мишлен» в последней шинной войне, которая состоялась в середине 2000-х годов.

Технические характеристики шин останутся практически неизменными. Размеры шин, 18 дюймов, также не будут меняться из-за стремления сохранить актуальность для серийных автомобилей.

«Эти параметры были согласованы в ходе консультаций с коммерческими правообладателями и командами. Они разработаны таким образом, чтобы обеспечить широкий рабочий диапазон, снизить риск перегрева и деградации. Также важен фактор создания различных тактических схем», – говорится в заявлении ФИА.

Также тендер предполагает обязательную экологическую экспертизу: потенциальный поставщик обязан проанализировать возможное воздействие шин на окружающую среду. Победитель тендера должен будет продемонстрировать передовой опыт и инновации при рассмотрении полного жизненного цикла шин: от производства до утилизации.