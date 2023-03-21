Брандл: важно, что это первая победа Переса, когда Ферстаппен был вторым
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Мартин Брандл поделился мнением о победе мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса на Гран-при Саудовской Аравии. Второй результат, напомним, показал его товарищ по команде Макс Ферстаппен. Топ-3 замкнул Фернандо Алонсо, представляющий «Астон Мартин».
«Перес сравнялся со своим товарищем по команде Ферстаппеном по скорости и выиграл гонку в прекрасном стиле. Его пятая победа, четыре из которых были одержаны на городских трассах, но что более важно, это его первая победа, когда Макс был вторым», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.
Следующий этап Формулы-1, Гран-при Австралии, состоится с 31 марта по 2 апреля.
«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:
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