«Если вы доминируете, значит, вы это заслужили». Вольф — о «Ред Булл»
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу доминирования «Ред Булл» в Формуле-1.
«Не так давно мы были так же сильны, как «Ред Булл». Мне кажется, что нам не стоит обсуждать это в таком ключе, потому что нечто подобное было с 2014 по 2020 год.
Вам нужно много работать, чтобы одерживать победы. Именно это и делает спорт особенным. Если вы доминируете, то, значит, вы это заслужили, и это факт. Возможно, в плане шоу это не очень хорошо. Но они побеждают только потому, что они проделали отличную работу, в отличие от нас. Мы все хотим шоу, и наш долг — догнать этих парней и поспорить с ними за победу. Мы сделаем всё, чтобы дать отпор и найти их слабые места», — приводит слова Вольфа Sky Sports.
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