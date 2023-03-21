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Фредерик Вассёр объяснил, что должна сделать «Феррари», чтобы быть более конкурентной

Фредерик Вассёр объяснил, что должна сделать «Феррари», чтобы быть более конкурентной
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что команде следует улучшить работу с шинами по ходу гонок, чтобы быть более конкурентными.

«Мы потеряли позиции после перехода на жёсткие шины. Это тот момент, который мы должны понять. Это наша основная проблема, и если нам и нужно что-то улучшить, так это, безусловно, работу с различными составами», — приводит слова Вассёра Formel1.de.

Напомним, по итогам Гран-при Саудовской Аравии пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер показали там шестой и седьмой результаты соответственно. Победителем стал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Вторым был его напарник по команде Макс Ферстаппен. Тройку сильнейших замкнул Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

Леклер показал, как экстремально проводит время в отпуске:

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