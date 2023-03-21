«Это был хороший обгон. Доволен собой». Магнуссен — о соперничестве с Цунодой

Датский пилот «Хааса» Кевин Магнуссен высказался по поводу своего соперничества с пилотом «Альфа Таури» Юки Цунодой на Гран-при Саудовской Аравии.

«Это был хороший обгон. Юки проделал отличную работу в защите и на протяжении многих кругов держал меня позади, просто создавая такую ситуацию, чтобы в ключевых местах моя аэродинамика не работала, и всегда здорово выезжал из последнего поворота для защиты в повороте 1, но в конце концов я его достал. Я очень доволен собой и командой», — приводит слова Магнуссена официальный сайт Формулы-1.

Напомним, Магнуссен финишировал десятым. Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Второе место у его товарища по команде Макса Ферстаппена. Тройку сильнейших замкнул Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».