Брандл: «Мерседес» взволнован изменениями, которые произойдут в ближайшие несколько гонок

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Мартин Брандл высказался о «Мерседесе» и «Феррари» после их выступления на Гран-при Саудовской Аравии.

«Мерседес», по-видимому, весьма взволнован изменениями, которые произойдут в ближайшие несколько гонок. Тем не менее они по-прежнему быстрее «Феррари». Итальянская команда упустила возможность на втором этапе гонки после перехода на жёсткие шины. Появление машины безопасности им тоже не помогло. В Маранелло им предстоит ещё много работы», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.

Гран-при Саудовской Аравии. Гонка:

1. Серхио Перес («Ред Булл») — 50 кругов.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +5.355.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +20.728.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +25.866.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +31.065.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +35.876.

7. Шарль Леклер («Феррари») +43.162.

8. Эстебан Окон («Альпин») +52.832.

9. Пьер Гасли («Альпин») +54.747.

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:04.826.

«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»: