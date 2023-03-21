Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Кравиц — о преимуществе «Ред Булл» за счёт DRS: Льюис прав. Он не знает, как это возможно

Кравиц — о преимуществе «Ред Булл» за счёт DRS: Льюис прав. Он не знает, как это возможно
Комментарии

Известный телевизионный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц поделился мнением о скорости «Ред Булл» на прямых на первых этапах «Королевских гонок» нынешнего сезона.

«Льюис Хэмилтон прав. Он говорит, что никогда не видел, чтобы кто-то набирал такую большую скорость за счёт DRS. Он не понимает, как это возможно. Многие будут задаваться вопросом, как «Ред Булл» удаётся получать преимущество почти в 20 миль в час на прямой по сравнению с другими?» — приводит слова Кравица Sky Sports.

Напомним, победу на Гран-при Саудовской Аравии одержал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Вторым был его напарник по команде Макс Ферстаппен. Тройку сильнейших замкнул Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:

Новость по теме
Брандл: важно, что это первая победа Переса, когда Ферстаппен был вторым
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023