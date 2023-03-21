Кравиц — о преимуществе «Ред Булл» за счёт DRS: Льюис прав. Он не знает, как это возможно

Известный телевизионный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц поделился мнением о скорости «Ред Булл» на прямых на первых этапах «Королевских гонок» нынешнего сезона.

«Льюис Хэмилтон прав. Он говорит, что никогда не видел, чтобы кто-то набирал такую большую скорость за счёт DRS. Он не понимает, как это возможно. Многие будут задаваться вопросом, как «Ред Булл» удаётся получать преимущество почти в 20 миль в час на прямой по сравнению с другими?» — приводит слова Кравица Sky Sports.

Напомним, победу на Гран-при Саудовской Аравии одержал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Вторым был его напарник по команде Макс Ферстаппен. Тройку сильнейших замкнул Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

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