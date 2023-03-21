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Хэмилтон: у нового болида есть черта, которая не подходит моему стилю пилотирования

Хэмилтон: у нового болида есть черта, которая не подходит моему стилю пилотирования
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Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о новом болиде W14. По его словам, в элементах дизайна болида есть специфический элемент, который ему не подходит, однако пилот не стал уточнять детали.

«Нам очень не хватает прижимной силы, особенно её нужно увеличить в задней части болида. Чем больше мы сможем добавить её, тем стабильнее будет задняя часть и тем увереннее я смогу атаковать.

Но в целом, даже если мы изменим это, в машине есть особенность, которой у меня никогда раньше не было. У меня не было этого на прошлых машинах. Это заставляет меня чувствовать себя некомфортно. Но я просто должен упорно работать, чтобы изменить это», — цитирует Хэмилтона Autosport.

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