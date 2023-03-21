«Снова та же песня». Бриаторе высказался о неудачном старте сезона для «Феррари»

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе поделился мнением о неудачном старте сезона-2023 Формулы-1 для «Феррари».

«Мы годами видим именно такую «Феррари». Ничего необычного — то же самое происходило в прошлом, та же песня. «Феррари» должна быть смелее. В прошлом сезоне у них было преимущество, но ФИА внесла изменения в правила. «Феррари» не следовало допускать эти изменения.

Зимой «Феррари», как обычно, считают претендентом на титул, а потом оказывается, что это не так. На презентации сказали, что это быстрейшая «Феррари» в истории. Такие заявления сбивают с толку, нельзя обещать чересчур много. Теперь «Феррари» обязана выиграть чемпионат, но другие команды справились лучше. Будет тяжело ликвидировать отставание», — цитирует Бриаторе GPBlog.