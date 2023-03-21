Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф подтвердил, что «Мерседес» указал стюардам на возможный штраф для «Астон Мартин»

Вольф подтвердил, что «Мерседес» указал стюардам на возможный штраф для «Астон Мартин»
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подтвердил, что его команда указала стюардам на Гран-при Саудовской Аравии о нарушении со стороны «Астон Мартин».

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо получил пятисекундный штраф на старте гонки за неверное расположение на стартовой решётке. Позже, когда испанец отбывал штраф на пит-стопе, механик команды коснулся машины домкратом раньше времени, что послужило причиной для второго штрафа в 10 секунд. В итоге решение было отменено, и Алонсо остался на третьем месте. Если бы штраф остался в силе, то третье место мог занять гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

Позже немецкое издание Bild сообщило, что именно «Мерседес» обратил внимание стюардов на возможное нарушение и второй штраф.

«Мы сразу это заметили и затем изучали видеоповтор со всех ракурсов. Было не до конца понятно, можно ли считать касание домкратом нарушением и получит ли «Астон Мартин» штраф. Стоит уточнить это правило. Но, разумеется, мы понимали, что нам это может принести выгоду», — приводит слова Вольфа F1-Insider.

Какой же цирк в Ф-1… Сотый подиум Алонсо испоганили слепотой судей и странностью правил Какой же цирк в Ф-1… Сотый подиум Алонсо испоганили слепотой судей и странностью правил
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023