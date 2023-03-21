Вольф подтвердил, что «Мерседес» указал стюардам на возможный штраф для «Астон Мартин»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подтвердил, что его команда указала стюардам на Гран-при Саудовской Аравии о нарушении со стороны «Астон Мартин».

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо получил пятисекундный штраф на старте гонки за неверное расположение на стартовой решётке. Позже, когда испанец отбывал штраф на пит-стопе, механик команды коснулся машины домкратом раньше времени, что послужило причиной для второго штрафа в 10 секунд. В итоге решение было отменено, и Алонсо остался на третьем месте. Если бы штраф остался в силе, то третье место мог занять гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

Позже немецкое издание Bild сообщило, что именно «Мерседес» обратил внимание стюардов на возможное нарушение и второй штраф.

«Мы сразу это заметили и затем изучали видеоповтор со всех ракурсов. Было не до конца понятно, можно ли считать касание домкратом нарушением и получит ли «Астон Мартин» штраф. Стоит уточнить это правило. Но, разумеется, мы понимали, что нам это может принести выгоду», — приводит слова Вольфа F1-Insider.