Netflix назвал актёра, который сыграет Сенну в новом сериале

Стриминговый сервис Netflix объявил имя актёра, который сыграет Айртона Сенну в новом сериале «Сенна», сообщает Racefans.
Роль трёхкратного чемпиона Формулы-1 досталась бразильскому актёру Габриэлю Леоне. Леоне родился за год до гибели Сенны в аварии во время Гран-при Сан-Марино 1994 года. Он получил известность благодаря роли в бразильском телесериале «Дом». Объявление о выборе его кандидатуры было сделано в 63-й день рождения Сенны.
Netflix заявил, что сериал «Сенна» даст фанатам автогонок возможность пересечь финишную черту не с Сенной, а с Беко или Бекао, ласковыми прозвищами гонщика среди друзей и семьи.
«Больше, чем просто воспоминания о выдающихся моментах его карьеры, мини-сериал — это приглашение исследовать личность и семейные отношения трёхкратного чемпиона Формулы-1», — так стриминговый сервис описывает новый сериал.
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