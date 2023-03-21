«Это правильное решение». Расселл отреагировал на потерю места на подиуме

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл отреагировал на ситуацию, возникшую после Гран-при Саудовской Аравии, в результате которой британцу сначала отдали третье место из-за штрафа Фернандо Алонсо, а затем вернули место на подиуме испанцу.
«Значит, четвёртое место! В конце концов, это правильное решение, но очень досадная ситуация для фанатов и всех, кто был вовлечён в эту путаницу. Однако это всё ещё сильный уикенд. Давайте продолжать в том же духе», — написал Расселл на своей странице в социальных сетях.
Напомним, после гонки в Джидде Фернандо Алонсо, занявший третье место, был оштрафован на десять секунд и переместился на четвёртое место. Позже «Астон Мартин» подал апелляцию, которая была удовлетворена, и Алонсо вернулся на третью строчку, а Расселл — на четвёртую.
- 21 марта 2023
-
22:00
-
20:47
-
20:39
-
19:46
-
18:58
-
18:04
-
17:53
-
16:37
-
16:22
-
15:33
-
14:49
-
14:29
-
13:29
-
12:15
-
12:08
-
11:52
-
10:56
-
10:30
-
10:11
-
00:04
- 20 марта 2023
-
23:44
-
23:11
-
22:16
-
21:10
-
20:16
-
19:51
-
18:43
-
18:31
-
17:27
-
16:56
-
16:48
-
15:46
-
14:55
-
14:32
-
13:56