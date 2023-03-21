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«Это правильное решение». Расселл отреагировал на потерю места на подиуме

«Это правильное решение». Расселл отреагировал на потерю места на подиуме
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл отреагировал на ситуацию, возникшую после Гран-при Саудовской Аравии, в результате которой британцу сначала отдали третье место из-за штрафа Фернандо Алонсо, а затем вернули место на подиуме испанцу.

«Значит, четвёртое место! В конце концов, это правильное решение, но очень досадная ситуация для фанатов и всех, кто был вовлечён в эту путаницу. Однако это всё ещё сильный уикенд. Давайте продолжать в том же духе», — написал Расселл на своей странице в социальных сетях.

Напомним, после гонки в Джидде Фернандо Алонсо, занявший третье место, был оштрафован на десять секунд и переместился на четвёртое место. Позже «Астон Мартин» подал апелляцию, которая была удовлетворена, и Алонсо вернулся на третью строчку, а Расселл — на четвёртую.

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