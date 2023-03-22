«Меня потянули за шею и подняли голову». Норрис дал показания в суде о своём ограблении

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис дал показания в суде по делу о своём ограблении за неделю до Гран-при Великобритании 2021 года. Напомним, тогда на Норриса напали неизвестные и украли его часы стоимостью £ 144 тыс. Инцидент произошел 11 июня 2021 года на лондонском стадионе «Уэмбли», где проходил матч Евро-2020 между Англией и Испанией.
«После выхода со стадиона я заметил, как двое мужчин ходили вокруг моей машины, пока я разговаривал с другими людьми. Я заметил, что они смотрели на мою машину и на меня, а один из них держал голову опущенной и засунул правую руку в карман. Он медленно подошёл ко мне и спросил: «Это ваша машина?» Я не помню точно, что произошло дальше, но он подошёл ко мне сзади и положил правую руку мне на шею, а левую — за спину. Этот мужчина притянул меня к себе и поднял подбородок так, чтобы я не мог его видеть.
Он сказал своему напарнику, чтобы тот схватил мои часы. Всё это время он держал меня, а второй мужчина пытался стянуть мои часы. Я долгое время сопротивлялся, но ему удалось с силой стянуть часы, оставив царапины на моей руке», — приводит слова Норриса Crash.
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