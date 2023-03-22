Росберг считает, что расставание с Анджелой Каллен негативно скажется на Хэмилтоне

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг выразил мнение, что прекращение сотрудничества с физиотерапевтом и тренером Анджелой Каллен негативно скажется на его бывшем напарнике по «Мерседесу» Льюисе Хэмилтоне.
«На мой взгляд, это расставание, вероятнее всего, навредит Льюису Хэмилтону, несмотря на то что оно было обоюдным и мирным, ведь Анджела Каллен была близким другом для него. Во время гоночного уикенда физиотерапевт всегда с гонщиком, даже во время ужина. Это член семьи. Так что, думаю, это расставание не идеальный и не самый приятный вариант для Хэмилтона», — сказал Росберг в эфире Sky Sports.
Напомним, во время Гран-при Саудовской Аравии в минувшие выходные стало известно о том, что Хэмилтон прекратил сотрудничество с Анджелой Каллен. Она была физиотерапевтом гонщика с 2016 года.
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