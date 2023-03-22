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Хэмилтон отказался отвечать на вопрос по поводу Анджелы Каллен

Хэмилтон отказался отвечать на вопрос по поводу Анджелы Каллен
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отказался отвечать на вопрос о причинах прекращения сотрудничества с физиотерапевтом и тренером Анджелой Каллен. Об этом информирует Crash.net. Они работали вместе с 2016 года. При этом Льюис признался, что ощущения от участия в соревнованиях без неё другие.

«Анджела — настоящий лучик радости. Без неё, без её позитивной энергии всё определённо по-другому. Но вокруг меня по-прежнему отличная команда. Ментально она по-прежнему с нами. Она поддерживала меня все выходные, отправляла текстовые сообщения», — сказал Хэмилтон.

О том, что Хэмилтон прекратил сотрудничество с Каллен, стало известно 17 марта.

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:

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