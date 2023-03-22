Формула-1 опубликовала диалог между Ферстаппеном и Пересом по поводу быстрейшего круга

Официальный аккаунт Формулы-1 опубликовал в социальных сетях диалог между пилотами «Ред Булл» Серхио Пересом и Максом Ферстаппеном по поводу быстрейшего круга на Гран-при Саудовской Аравии.

Напомним, мексиканец выиграл гонку, а Ферстаппен стал вторым. Голландец, понимая, что не сможет догнать напарника по команде, снизил темп за несколько кругов до финиша, чтобы на последнем круге проехать быстрейший круг и заработать дополнительный балл. В дальнейшем Серхио выражал недовольство этим поступком.

Перес: «Ты в итоге показал лучший круг?»

Ферстаппен: «Да, на последнем круге».

Перес: «Разве тебе не сказали поддерживать темп в пределах 1.33 на круге?

Ферстаппен: «Ага, 1.33. Но потом я спросил, какое лучшее время круга, и проехал на 0,1 секунды быстрее».

Стоит отметить, что на самом деле Ферстаппен проехал на 1,1 секунды быстрее.

Ферстаппена и Переса освистали и назвали мошенниками в Остине: