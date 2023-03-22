«Чемпионат» – информационный партнёр RDS GP и RDS EUROPE в сезоне-2023

Наш спортивный информационный портал и Российская Дрифт Серия объявляют о партнёрстве в сезоне-2023.
«Чемпионат» снова выступит информационным партнёром RDS GP, входящей в тройку сильнейших в мире дрифт-серий, и RDS EUROPE — межрегиональных соревнований, привлекающих спортсменов и болельщиков со всей страны.
Российская Дрифт Серия – главный чемпионат страны по дрифту. Старшая серия RDS GP входит в тройку самых престижных дрифт-серий в мире. В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены из России, СНГ и других стран мира. Среди них – победители и призёры ведущих чемпионатов по дрифту и обладатели Интерконтинентального кубка ФИА по дрифту. В младшей межрегиональной серии RDS EUROPE участвуют более 100 спортсменов со всей России. Соревнования RDS проводятся под эгидой Российской автомобильной федерации и Международной автомобильной федерации.
В рамках партнёрства ярко-оранжевые логотипы «Чемпионата» украсят гоночные автомобили команды WEGO Drift Team, выступающей в RDS EUROPE. В этом сезоне цвета команды будут защищать пилоты Максим Ахтямов, Антон Новиков и Владимир Сафонов. Все трое – судьи старшей серии RDS GP 2023.
Управляющий директор «Чемпионата», директор по цифровой стратегии Rambler&Co Антон Сучков:
«Российская Дрифт Серия является прекрасным примером того, как, при правильном подходе можно с нуля создать интересный и массовый спортивный продукт, который вдохновит многих интересоваться новым видом спорта. Мы в «Чемпионате» всегда стремимся поддерживать такие проекты и рады продлить партнёрство с RDS. Лучшее на рынке освещение автоспорта давно стало отличительной чертой «Чемпионата», и дрифт занял достойное место в повестке нашего раздела «Авто».
Руководитель Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский:
«Дрифт – самый популярный и быстро развивающийся вид автоспорта, несмотря на его молодой возраст. При этом наш чемпионат, Российская Дрифт Серия, считается одним из сильнейших и самых престижных во всём мире. Наши зрители не просто приходят посмотреть, как машины с дымом проносятся перед трибуной, а стремятся глубоко разобраться в процессе. Поэтому качественное, профессиональное освещение событий RDS GP и RDS EUROPE на «Чемпионате» помогает радовать фанатов дрифта эксклюзивным контентом, повышать информированность людей об этом виде автоспорта и привлекать ещё больше внимания к зрелищным, динамичным соревнованиям RDS».
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