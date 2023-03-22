Расселл: отрыв «Ред Булл» больше, чем мы видели со времен «Мерседеса» в 2014-м

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался по поводу отрыва «Ред Булл» от остальных команд в чемпионате.
«Нужно отдать должное «Ред Булл», их отрыв от остальных больше, чем мы видели со времен «Мерседеса» в 2014 году. Это серьёзный отрыв, и всем нужно продолжать работать ещё усерднее, чтобы понять, как сократить этот разрыв.
Но мы знаем, что сделали неправильно зимой, и я думаю, что мы можем восстановить некоторые из этих показателей быстрее, чем это обычно происходит. Так что не все потеряно. Мы по-прежнему будем бороться изо всех сил, мы хотим выигрывать гонки в этом году, мы хотим участвовать в борьбе.
Мы также хотим быть реалистами, сосредоточиться на себе и просто сделать все необходимое для долгосрочной перспективы», — приводит слова Рассела Racingnews365.
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