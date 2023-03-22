Вассёр – об инциденте с Леклером в Джидде: было недопонимание, и нам придётся поговорить

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о недопонимании, которое имело место на Гран-при Саудовской Аравии между пилотом Шарлем Леклером и командой. На этапе в Джидде Шарль показал седьмой результат, уступив и своему напарнику по гоночному коллективу Карлосу Сайнсу, и пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону. При этом до пит-стопа под машиной безопасности Леклер опережал британца, но из-за проблем с коммуникацией с командой упустил позицию.

«Да, это был не очень хороший инструктаж. Но что случилось, то случилось. Это не главная проблема, и я думаю, что с нашей стороны было бы ошибкой сосредотачиваться на этом. Я бы не хотел много говорить на эту тему. Было недопонимание, и нам придётся поговорить, чтобы это исправить. Но это была совсем не главная проблема», — приводит слова Вассёра Racingnews365.

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