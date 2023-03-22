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Оруджев раскрыл секрет побед Переса на уличных трассах

Оруджев раскрыл секрет побед Переса на уличных трассах
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев высказался по поводу удачных выступления пилота «Ред Булл» Серхио Переса на уличных трассах.

«Перес банально меньше «ссыт»! На городских трассах всегда подсознательно оставляешь чуть-чуть больше места для маневра. Чеко оставляет меньше, чем другие», — сказал Оруджев в колонке на «Чемпионате».

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На прошедших выходных завершился этап Формулы-1 в Саудовской Аравии. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Благодаря этому мексиканский пилот максимально приблизился к своему партнёру по команде Максу Ферстаппену в общем зачёте.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 44 очка.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 43.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 30.
4. Карлос Сайнс («Феррари») — 20.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 20.
6. Джордж Расселл («Мерседес») — 18.
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 8.
8. Шарль Леклер («Феррари») — 6.
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 4.
10. Эстебан Окон («Альпин») — 4.

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