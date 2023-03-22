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Алонсо рассказал, что должно произойти, чтобы «Астон Мартин» победил в Гран-при

Алонсо рассказал, что должно произойти, чтобы «Астон Мартин» победил в Гран-при
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо верит в шансы своей команды на победу в Гран-при в этом сезоне, несмотря на впечатляющую форму «Ред Булл» в начале 2023 года. Испанец рассказал, что должно произойти для этого.

«Мы лидировали в гонке, так что у нас есть первый случай, когда «Астон Мартин» лидировал во время гонки на протяжении двух кругов. Надеюсь, не последний [случай].

Нам нужна помощь со стороны «Ред Булл», чтобы победить. Но в конце концов это произойдёт. Рано или поздно они не смогут выиграть гонку. Однажды у них будет неудачный пит-стоп, проблема с коробкой передач. У Макса вчера была поломка — если бы она случилась сегодня, ему пришлось бы завершить гонку», — приводит слова Алонсо The Race.

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