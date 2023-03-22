Оруджев объяснил регулярные ошибки гонщиков Ф-1 на стартовой решётке

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев рассказал, почему пилоты Формулы-1 ошибаются на стартовой решётке.
«Как Алонсо мог ошибиться на решётке? На самом деле, спокойно мог. Этих линий даже за рулём болида Ф-4 не видно. Я за свою карьеру их не разу не видел! Подъезжаешь наощупь и встаёшь. Плюс машина Ф-1 гигантская, легко ошибиться», — сказал Оруджев в колонке на «Чемпионате».
Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 44 очка.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 43.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 30.
4. Карлос Сайнс («Феррари») — 20.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 20.
6. Джордж Расселл («Мерседес») — 18.
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 8.
8. Шарль Леклер («Феррари») — 6.
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 4.
10. Эстебан Окон («Альпин») — 4.
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