Оруджев объяснил регулярные ошибки гонщиков Ф-1 на стартовой решётке

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев рассказал, почему пилоты Формулы-1 ошибаются на стартовой решётке.

«Как Алонсо мог ошибиться на решётке? На самом деле, спокойно мог. Этих линий даже за рулём болида Ф-4 не видно. Я за свою карьеру их не разу не видел! Подъезжаешь наощупь и встаёшь. Плюс машина Ф-1 гигантская, легко ошибиться», — сказал Оруджев в колонке на «Чемпионате».

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 44 очка.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 43.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 30.

4. Карлос Сайнс («Феррари») — 20.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 20.

6. Джордж Расселл («Мерседес») — 18.

7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 8.

8. Шарль Леклер («Феррари») — 6.

9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 4.

10. Эстебан Окон («Альпин») — 4.