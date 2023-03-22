Хилл: давление на «Ред Булл» со стороны Ферстаппена, в том числе его отца, будет огромным

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл поделился мнением о шансах мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса навязать борьбу своему товарищу по команде Максу Ферстаппену в нынешнем сезоне Формулы-1.
«Думаю, проблема в том, что Макс в какой-то степени олицетворяет стихию. Внутри команды всё сводится к тому, какое давление он может оказать, чтобы гарантировать, что Чеко не подорвёт его чемпионские амбиции. Со спортивной точки зрения, как мне кажется, Чеко следует предоставить все возможности для борьбы в равных условиях внутри команды.
Я знаю, что давление на «Ред Булл» со стороны Ферстаппена, в том числе его отца, будет огромным. Он разыграет карту и скажет: «Я — ваше будущее. Всё строится вокруг меня». Чеко понимает, с чем имеет дело, и не станет сдаваться без боя. Это может быть довольно увлекательно», — приводит слова Хилла Motorsport Germany.
«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:
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