Деймон Хилл: что случилось с Даниэлем Риккардо, остаётся загадкой

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл поделился впечатлениями от выступления Оскара Пиастри в нынешнем сезоне Формулы-1. По итогам Гран-при Саудовской Аравии Пиастри показал 15-й результат. Его товарищ по команде Ландо Норрис был 17-м.
«Ближе ли Оскар к Ландо Норрису, чем был ранее Даниэль Риккардо? Я бы с этим согласился. Что случилось с Даниэлем Риккардо, остаётся загадкой. Я не знаю, что произошло. Но Оскар пришёл в Формулу-1 уверенным в себе и чувствует себя очень комфортно. Он уже продемонстрировал несколько впечатляющих выступлений. Это сулит хорошие перспективы на оставшуюся часть сезона», — приводит слова Хилла Motorsport Germany.
Напомним, по окончании минувшего сезона Формулы-1 Риккардо покинул «Макларен», за который дебютировал в 2021 году. В новом сезоне Даниэль является третьим пилотом «Ред Булл».
Даниэль Риккардо показал трюк на кроссовом мотоцикле:
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