Сайнс: я никогда не беспокоился из-за доминирования одной команды

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о ситуации с доминированием одной из команд в Формуле-1.

«Я никогда не был в числе тех, кто беспокоится из-за доминирования одной команды. Если какая-то команда получает доминирующее преимущество – это значит, что она просто лучше других сделала свою работу. И такие результаты вполне заслуженны. Я был бы рад, если бы сейчас в Формуле-1 доминировала наша команда, мне бы этого очень хотелось. И в таком положении я начинал бы злиться от того, что людям это не нравится.

Жаль, но в большей степени Формула-1 — это соревнование машин, а не пилотов. Мы знаем, что обеспечивает ключевую разницу. Хотя у «Ред Булл» чаще всего был очень сильный состав пилотов. И если ваша машина получилась действительно хорошей, другие гонщики мало что смогут сделать, чтобы остаться в борьбе. В этом природа Формулы-1, мы это часто видели и в прошлом. Тут нет ничего нового», — приводит слова Карлоса Сайнса Motorsport.