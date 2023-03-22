«Не стоит искать теорий заговора». Эксперт объяснил поведение Ферстаппена в Джидде

Журналист Sky Sports Дэвид Крофт поделился мнением о причинах, по которым Макс Ферстаппен, завершив гонку Гран-при Саудовской Аравии, припарковал свой болид не на стартовой решётке, как остальные призёры, а в боксах команды.
«Не стоит искать теорий заговора, думаю, Ферстаппен просто сделал это по привычке, уехав в боксы, как он обычно делает. Думаю, Ферстаппену просто не сказали по радио, что надо припарковаться на стартовой решётке. Где Макс припарковал машину в Бахрейне? На рампе под трибуной в закрытом парке. Куда машины обычно заезжают по окончании гонки? В закрытый парк. Обычно пилоты не останавливаются на стартовой решётке. Такое случается, но не постоянно, скорее это единичные случаи, о которых вполне можно забыть», — приводит слова Дэвида Крофта PlanetF1.
Напомним, на Гран-при Саудовской Аравии Ферстаппен показал второй результат, победу одержал его напарник Серхио Перес.
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