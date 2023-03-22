Йос Ферстаппен: Перес понимает, что у него не так много шансов победить

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, подвёл итоги Гран-при Саудовской Аравии.
«Конечно, мы хотим выигрывать каждую гонку, но в Джидде для этого не было возможностей. Перес понимает, что у него не так много шансов на победы, так что он использует каждую возможность выиграть гонку. Нас с Максом разочаровала квалификация, но я не хочу вдаваться в подробности. Когда получается завоевать поул, гонка складывается гораздо легче. Но я знал, что он будет бороться за лучший круг. Ему было важно закончить гонку красиво и остаться лидером чемпионата.
Думаю, «Ред Булл» будет доминировать в сезоне-2023. У команды очень хороший болид. Машина на секунду быстрее соперников, пилоты легко уезжают вперёд. Смогут ли соперники отыграть это отставание? Сложно сказать, потому что мы тоже не будем стоять на месте и продолжаем готовить обновления», — приводит слова Йоса Ферстаппена Formule1.nl.
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