Экс-босс «Минарди» рассказал, как команда подвела Алонсо в последней гонке в её составе

Бывший руководитель «Минарди» Пол Стоддарт поделился воспоминаниями о работе с Фернандо Алонсо в 2001 году.

«Первая же гонка подтвердила моё мнение — это был Гран-при Австралии в 2001 году. Фернандо оказался за рулём болида, который проехал 50 километров на тестах и только по прямой. Это всё, что у него было. А он свернул этой машине шею, выжал из неё все соки и финишировал 12-м. Другой пример? Япония в том же году. Тогда утром ещё проводились уорм-апы. И была традиция, что пилоту, который уходил из команды, сливали топливо из баков и давали проехать так называемый круг славы.

Со мной всё было согласовано. Во время уорм-апа я был на совещании руководителей команд, и потом выяснилось, что Фернандо и его инженеры по какой-то причине не смогли договориться о возможности проехать этот круг славы.

Механики залили в баки топливо. И Фернандо не смог проехать свой хороший круг. Он редко на что-то жаловался, но тот раз был исключением. Он пришёл ко мне. Я тогда не знал о случившемся. Фернандо сказал: «Я не злюсь, но они залили топливо в баки моего болида». На что я мог лишь ответить: «Фернандо, я уже ничего не могу с этим поделать. Мне очень жаль. Я просил, чтобы ты получил свой круг». Но Алонсо не собирался оставлять всё как есть. Если вы помните эту гонку, то Фернандо атаковал на пределе и проехал 53 таких круга. Мир должен знать, насколько хорош он был на самом деле. Просто посмотрите запись той гонки», — приводит слова Стоддарта Motorsport.