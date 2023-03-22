Бывший босс «Минарди»: ещё в 2000 году знал, что Алонсо суждено выиграть титул в Формуле-1

Бывший руководитель «Минарди» Пол Стоддарт рассказал, что ещё в 2000 году понимал, что испанский гонщик Фернандо Алонсо станет чемпионом Формулы-1.
«В 2000 году мы были соперниками, Алонсо выступал за команду конкурента. Я увидел его выступление в Бельгии, которое было просто потрясающим. Фернандо часто привлекал моё внимание в 2000 году, но после той гонки в Спа его имя уже не выходило у меня из головы.
При этом Фернандо уже тогда был максимально спокойным и непритязательным. Он просто брался за работу и выполнял её. После той гонки в Спа я понял, что этому парню суждено выиграть титул в Формуле-1. Я знал это ещё до того, как он попал в чемпионат. И я не ошибся. Хотя сейчас у него должно было быть четыре чемпионских титула, а не два», — приводит слова Стоддарта Motorsport.
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