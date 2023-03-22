В «Мерседесе» показали, как вернули Фернандо Алонсо кубок за третье место. Видео

Пресс-служба команды Формулы-1 «Мерседес» опубликовала в социальных сетях забавное видео, на котором показала, как команда доставила кубок за третье место на Гран-при Саудовской Аравии в «Астон Мартин».

Напомним, Фернандо Алонсо получил пятисекундный штраф за некорректное положение машины на старте. Во время отбывания наказания на пит-стопе механик «Астон Мартин» коснулся машины задним домкратом, что является нарушением правил, из-за чего штраф увеличился до десяти секунд. Алонсо же, финишировавший третьим, переместился на четвёртое место и лишился 100-го подиума в карьере, однако позже ФИА пересмотрела решение и вернула третью позицию испанцу, хотя он уже успел передать кубок Джорджу Расселлу.

Для Алонсо этот подиум стал 100-м в карьере и вторым в двух гонках нынешнего сезона.