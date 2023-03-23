Перес отреагировал на поздравления механиков «Астон Мартин» с победой

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес отреагировал на поздравления механиков команды «Астон Мартин» с победой на Гран-при Саудовской Аравии.

Перес сделал репост видео с поздравлениями механиков после гонки в своих социальных сетях, подписав его: «Бесконечно благодарен».

Фото: Соцсети Серхио Переса

Напомним, Перес одержал победу на Гран-при Саудовской Аравии. Эта гонка стала уже пятой выигранной мексиканцем в карьере. Примечательно, что первую победу Перес одержал именно в составе команды «Астон Мартин», которая на тот момент носила название «Рейсинг Пойнт» — Чеко выиграл Гран-при Сахира в 2020 году.

Серхио Перес выступает за «Ред Булл» с сезона-2021 — для него это уже третий сезон в составе австрийской команды.