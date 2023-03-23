Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Перес отреагировал на поздравления механиков «Астон Мартин» с победой

Перес отреагировал на поздравления механиков «Астон Мартин» с победой
Комментарии

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес отреагировал на поздравления механиков команды «Астон Мартин» с победой на Гран-при Саудовской Аравии.

Перес сделал репост видео с поздравлениями механиков после гонки в своих социальных сетях, подписав его: «Бесконечно благодарен».

Фото: Соцсети Серхио Переса

Напомним, Перес одержал победу на Гран-при Саудовской Аравии. Эта гонка стала уже пятой выигранной мексиканцем в карьере. Примечательно, что первую победу Перес одержал именно в составе команды «Астон Мартин», которая на тот момент носила название «Рейсинг Пойнт» — Чеко выиграл Гран-при Сахира в 2020 году.

Серхио Перес выступает за «Ред Булл» с сезона-2021 — для него это уже третий сезон в составе австрийской команды.

Оценки за Гран-при Саудовской Аравии: Перес огорчил Ферстаппена, но даже он не был лучшим! Оценки за Гран-при Саудовской Аравии: Перес огорчил Ферстаппена, но даже он не был лучшим!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023