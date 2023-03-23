Хэмилтон считает, что обновление боковых понтонов может замедлить болид «Мерседеса»

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о возможных изменениях болида. Ранее некоторые издания сообщали, что «Мерседес» среди прочего может использовать боковые понтоны, как у «Ред Булл».

«Мы планируем продолжать работать над текущей концепцией болида и извлечь из этого как можно больше. Посмотрим, возможно ли это. Затем мы выясним, стоит ли нам вносить радикальные изменения. Люди говорят, что нам нужны новые боковые понтоны на болиде, но это не так просто. Если использовать такие боковые понтоны, как у «Ред Булл», это ничего не изменит. Более того, машина даже может стать медленнее.

Всё дело в аэродинамических характеристиках и балансе болида. Есть много всего, о чём люди не знают, так как не являются специалистами в аэродинамике», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.