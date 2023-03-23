Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон считает, что обновление боковых понтонов может замедлить болид «Мерседеса»

Хэмилтон считает, что обновление боковых понтонов может замедлить болид «Мерседеса»
Комментарии

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о возможных изменениях болида. Ранее некоторые издания сообщали, что «Мерседес» среди прочего может использовать боковые понтоны, как у «Ред Булл».

«Мы планируем продолжать работать над текущей концепцией болида и извлечь из этого как можно больше. Посмотрим, возможно ли это. Затем мы выясним, стоит ли нам вносить радикальные изменения. Люди говорят, что нам нужны новые боковые понтоны на болиде, но это не так просто. Если использовать такие боковые понтоны, как у «Ред Булл», это ничего не изменит. Более того, машина даже может стать медленнее.

Всё дело в аэродинамических характеристиках и балансе болида. Есть много всего, о чём люди не знают, так как не являются специалистами в аэродинамике», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Новость по теме
Хэмилтон: у нового болида есть черта, которая не подходит моему стилю пилотирования
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023