Хилл: не думаю, что за руль болида Формулы-1 когда-то садился человек умнее Алонсо

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался по поводу пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Не думаю, что за руль болида Формулы-1 когда-то садился человек умнее Алонсо. Возможно, за исключением Ники Лауды и Джеки Стюарт.

Это думающий гонщик. Нет, он не машина, он человек, но выдающийся. Меня впечатляет Алонсо всем, что он делает. Он отлично борется, всегда знает о прошедшей гонке больше остальных. Он знает, кто финишировал на каком месте, знает все решения ФИА. Он всегда проинформирован и очень хорошо читает гонку», — сказал Хилл в подкасте F1 Nation.

Напомним, во время Гран-при Саудовской Аравии Алонсо получил пятисекундный штраф за некорректное положение машины на старте. Во время отбывания наказания на пит-стопе механик «Астон Мартин» коснулся машины задним домкратом, что является нарушением правил, из-за чего штраф увеличился до десяти секунд. Алонсо же, финишировавший третьим, переместился на четвёртое место и лишился 100-го подиума в карьере, однако позже ФИА пересмотрела это решение и вернула испанцу подиум, который стал для него вторым в этом сезоне.