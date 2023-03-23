Вассёр: думаю, «Феррари» может догнать «Ред Булл»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр оценил перспективы итальянского гоночного коллектива в борьбе за чемпионский титул с «Ред Булл».
«Можем ли мы догнать «Ред Булл»? Думаю, да. Мы по-прежнему должны стремиться к этому. Считаю, неправильно размышлять об отставании и возможности его устранить. Нужно сосредоточиться на себе и заняться работой над своими слабыми местами. Мне кажется, если ты заранее начинаешь оценивать потенциал с учётом обновлений, то это приведёт к поражению.
Мы понимаем, где должны прибавлять. Понимаем, что должны делать для этого и будем продолжать работу. Я буду трудиться как проклятый, не сомневайтесь в этом», — приводит слова Вассёра Motorsport Week.
После первых двух гонок нового сезона «Феррари» располагается на четвёртом месте в Кубке конструкторов.
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