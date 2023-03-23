Норрис: команда сказала не бороться с Пиастри слишком жёстко, и я пропустил его вперёд

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о борьбе со своим напарником Оскаром Пиастри во время гонки на Гран-при Саудовской Аравии.

«Первый опыт борьбы с Оскаром получился довольно интересным. Команда сказала мне не бороться с Пиастри слишком жёстко, поэтому я пропустил его. Может быть, я и сам мог бы догнать «Уильямс». Но да, я решил облегчить жизнь Оскара и пропустил его. Дал ему возможность обогнать «Уильямс» и он ей воспользовался. Вероятно, борись мы за очки, всё было бы иначе, но тут речь шла о 16-17 местах», — приводит слова Норриса GP Today.

В Джидде Оскар Пиастри занял 15-е место, а Ландо Норрис показал 17-й результат. Стоит отметить, что в первых двух гонках гонщики «Макларена» не набрали ни одного очка.