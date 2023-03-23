«Мы должны быть лучше». Ферстаппен призвал «Ред Булл» поработать над надёжностью болида

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен назвал компонент в болиде, который нуждается в улучшении.

«Я надеюсь, что мы сможем оставаться лидерами в течение долгого времени, но дело не только в темпе машины: мы должны быть уверены в надёжности. С этим не должно быть каких-либо проблем.

Мой первый уикенд прошёл не очень гладко из-за резкого перехода от тестов к гоночному уикенду и некоторых других вещей, которые происходят на заднем плане. И вот теперь, после трёх хороших тренировок у меня возникли проблемы в квалификации. Безусловно, мы должны работать лучше», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Следующий этап Формулы-1 пройдёт в Мельбурне (Австралия) с 31 марта по 2 апреля.