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Эдди Джордан: Ферстаппен выиграет титул, даже если все будут на таких же болидах

Эдди Джордан: Ферстаппен выиграет титул, даже если все будут на таких же болидах
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Бывший владелец команды «Джордан» Эдди Джордан считает, что двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен завоевал бы титул, даже если бы его главные конкуренты получили тот же болид, что у пилота «Ред Булл».

«Я бы сказал, что Ферстаппен выиграл бы титул, даже если бы Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер и Фернандо Алонсо оказались в тех же условиях и на таких же болидах. У Макса есть вера в себя, он будет и дальше совершенствоваться. Пилоты Формулы-1 должны понимать, что его партнёрство с «Ред Булл» будет сильным ещё многие годы. Любой, кто рассчитывает на уход Ферстаппена в ближайшее время, просто мечтает о нереальном. Думаю, в равных условиях Хэмилтон занял бы второе место, а Алонсо с Леклером боролись бы за третье.

Что касается Леклера, мы ещё недостаточно хорошо знаем его. В «Феррари» на всех оказывается серьёзный прессинг, это влияет на результат. Если бы Шарль выступал, например, в «Мерседеса», где давление меньше, то устроил бы фейерверк на трассе», — цитирует Джордана Daily Express.

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