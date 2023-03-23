Эдди Джордан: Ферстаппен выиграет титул, даже если все будут на таких же болидах

Бывший владелец команды «Джордан» Эдди Джордан считает, что двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен завоевал бы титул, даже если бы его главные конкуренты получили тот же болид, что у пилота «Ред Булл».
«Я бы сказал, что Ферстаппен выиграл бы титул, даже если бы Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер и Фернандо Алонсо оказались в тех же условиях и на таких же болидах. У Макса есть вера в себя, он будет и дальше совершенствоваться. Пилоты Формулы-1 должны понимать, что его партнёрство с «Ред Булл» будет сильным ещё многие годы. Любой, кто рассчитывает на уход Ферстаппена в ближайшее время, просто мечтает о нереальном. Думаю, в равных условиях Хэмилтон занял бы второе место, а Алонсо с Леклером боролись бы за третье.
Что касается Леклера, мы ещё недостаточно хорошо знаем его. В «Феррари» на всех оказывается серьёзный прессинг, это влияет на результат. Если бы Шарль выступал, например, в «Мерседеса», где давление меньше, то устроил бы фейерверк на трассе», — цитирует Джордана Daily Express.
- 23 марта 2023
-
14:35
-
13:58
-
13:57
-
12:58
-
11:52
-
11:36
-
10:56
-
10:34
-
00:56
-
00:44
- 22 марта 2023
-
23:55
-
23:50
-
22:50
-
21:47
-
20:57
-
20:53
-
19:53
-
19:47
-
18:55
-
18:29
-
17:31
-
17:21
-
16:22
-
16:06
-
16:00
-
15:40
-
15:25
-
15:10
-
14:40
-
13:56
-
12:46
-
12:33
-
12:00
-
11:50
-
11:43