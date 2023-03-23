«Они хотят стать чемпионами». Хилл высказался о перспективах «Астон Мартин»

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался о перспективах «Астон Мартин» после успешного старта сезона-2023.

«Я думаю, они смотрят на вершину. Сомневаюсь, что они нацелились на середину. Лоуренс Стролл — очень амбициозный и очень успешный бизнесмен, и он не идёт на что-то в надежде стать одним из тех, кто просто окажется на подиуме. Он хочет победить.

Поэтому я думаю, что они переориентировали свою цель и теперь хотят побеждать — даже если это будет всего одна или две победы в гонках. Я думаю, они хотят стать чемпионами. Они говорили о сроках в пять лет или сколько там ещё. Но я думаю, что сейчас они опережают свои ожидания. В этом году они вполне могут занять второе место.

У Лэнса Стролла был трудный старт, и ему немного не везло. Как только он наберёт ход, они будут набирать много очков и поборются с «Феррари», — приводит слова Хилла Motorsport-Total.