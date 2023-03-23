«Макларен» реформировал технический штаб команды и расстался с Джеймсом Ки

«Макларен» объявил о ряде организационных изменений в своей команде Формулы-1.
Команда приняла решение отказаться от единой должности исполнительного технического директора, курирующего всю техническую деятельность. Вместо этого будет создана команда технических руководителей Формулы-1, состоящая из трёх новых специализированных технических директоров, подчиняющихся непосредственно директору команды Андреа Стелле. Джеймс Ки, исполнительный технический директор, покинул команду в рамках этой реструктуризации.
В состав исполнительной технической команды Формулы-1 вошёл Питер Продрому, который переходит на должность технического директора по аэродинамике.
Дэвид Санчес возвращается в «Макларен» в качестве технического директора по концепциям и характеристикам автомобилей после десяти лет работы в «Феррари». Дэвид присоединится к команде 1 января 2024 года.
Нил Хоулди назначен на вновь созданную должность технического директора по проектированию и дизайну. Впервые присоединившись к команде в 2006 году, Нил вырос в организации и стал весьма уважаемым техническим руководителем.
Джузеппе Пеше назначен директором по аэродинамике и начальником штаба, чтобы поддерживать работу отдела аэродинамики, подчиняясь Питеру.
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