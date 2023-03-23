Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Босс «Макларена» прокомментировал перестановки в техническом департаменте

Босс «Макларена» прокомментировал перестановки в техническом департаменте
Комментарии

Руководитель «Макларена» Зак Браун высказался по поводу организационных изменений в своей команде.

«Сейчас важно, чтобы у нас был прочный фундамент для следующего этапа нашего пути. В течение некоторого времени мне было ясно, что наше техническое развитие идёт недостаточно быстрыми темпами, чтобы соответствовать нашим амбициям по возвращению на первую строчку в таблице.

Я рад, что после проведения полного анализа вместе с Андреа мы теперь можем осуществить реструктуризацию, необходимую для приведения в движение колёс, чтобы изменить ситуацию. Эти стратегические изменения обеспечивают долгосрочный успех команды и необходимы для того, чтобы «Макларен» вернулся к победам. Сейчас у нас все на месте. С нашими людьми и инфраструктурой и вместе с захватывающим составом гонщиков я полон решимости увидеть, как «Макларен» вернётся туда, где мы должны быть», — приводит слова Брауна пресс-служба команды.

Новость по теме
«Макларен» реформировал технический штаб команды и расстался с Джеймсом Ки
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
 404 - Чемпионат.com
Матч-центр Новости Видео Билеты
Извините, запрашиваемая страница не найдена
Произошла ошибка. Чтобы найти нужную информацию, рекомендуем перейти на главную страницу
© championat.com 2000–2023
© championat.com 2000–2023