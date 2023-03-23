Босс «Макларена» прокомментировал перестановки в техническом департаменте

Руководитель «Макларена» Зак Браун высказался по поводу организационных изменений в своей команде.

«Сейчас важно, чтобы у нас был прочный фундамент для следующего этапа нашего пути. В течение некоторого времени мне было ясно, что наше техническое развитие идёт недостаточно быстрыми темпами, чтобы соответствовать нашим амбициям по возвращению на первую строчку в таблице.

Я рад, что после проведения полного анализа вместе с Андреа мы теперь можем осуществить реструктуризацию, необходимую для приведения в движение колёс, чтобы изменить ситуацию. Эти стратегические изменения обеспечивают долгосрочный успех команды и необходимы для того, чтобы «Макларен» вернулся к победам. Сейчас у нас все на месте. С нашими людьми и инфраструктурой и вместе с захватывающим составом гонщиков я полон решимости увидеть, как «Макларен» вернётся туда, где мы должны быть», — приводит слова Брауна пресс-служба команды.