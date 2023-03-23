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Экс-глава отдела аэродинамики «Феррари» прокомментировал переход в «Макларен»

Экс-глава отдела аэродинамики «Феррари» прокомментировал переход в «Макларен»
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Бывший руководитель отдела аэродинамики в «Феррари» Давид Санчес прокомментировал своё возвращение в «Макларен».

Специалист займёт должность технического директора по концепциям и характеристикам автомобилей. Последние десять лет Санчес работал в «Феррари» и теперь официально вернётся в «Макларен».

«Я рад вернуться в команду в Уокинге и с нетерпением жду начала совместной работой с Питером Продрому и Нилом Хоулди, а также с остальной командой для достижения поставленных задач. В «Макларене» всегда были чрезвычайно талантливые люди и, с учётом обновления инфраструктуры в этом году, нас ожидает захватывающая перспектива. Я рад быть частью этого», — приводит слова Санчеса официальный сайт «Макларена».

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