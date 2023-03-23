Глок: уверен, что Перес видит перед собой шанс сразиться за титул с Ферстаппеном

Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок считает, что в этом сезоне нас может ждать борьба за титул между двумя пилотами «Ред Булл» — Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом.

«Быстрейший круг, отобранный Ферстаппеном под конец, снова приведёт к внутренним обсуждениям. Перес не будет вовлекаться в вопросы, касающиеся поддержки Ферстаппена в будущем. Я уверен в этом, потому что Чеко сейчас видит перед собой шанс сразиться за титул с Максом. Так что нас ждёт сражение между этими двумя пилотами.

Можно ждать, что будут возникать трения. «Ред Булл» понимает ситуацию. Перес продемонстрировал силу и показал хороший темп в гонке. В то же время Ферстаппен – не тот человек, который позволит кому-либо ему указывать», — написал Тимо Глок в своей колонке на Sky Sports.