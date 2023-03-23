Эдди Джордан: Коринна Шумахер живёт последние десять лет как заключённая

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан высказался о жизни семьи Михаэля Шумахера на протяжении последних лет после травмы семикратного чемпиона мира.

«Прошло уже более десяти лет, а Коринна не может ни пойти на вечеринку, ни на ужин. Он живёт на протяжении этого времени как заключённая. Все хотят поговорить о Михаэле, а ей не нужно, чтобы ей напоминали об этой трагедии каждую минуту и каждый день. Конфиденциальность является таким жизненно важным аспектом в спорте, бизнесе и вашей личной жизни. Коринна установила некоторые правила.

Я пытался увидеться с Михаэлем почти сразу после его травмы. Коринна отказала мне. Слишком много людей хотели увидеть его, и это правильно. Жану Тодту было позволено увидеться с ним из-за того, насколько они были близки со времён совместной работы в «Феррари». У меня же не было такой возможности. Его семья сказала, что они любят меня, но им нужна конфиденциальность и защита Михаэля», — приводит слова Эдди Джордана The Sun Online.