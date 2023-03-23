Пиастри: я никогда не выбирал между «Альпин» и «Маклареном»

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри заявил, что никогда не выбирал между британской командой и «Альпин» для дебюта в Формуле-1 в нынешнем сезоне.

«Думаю, я никогда в прошлом году не выбирал между «Альпин» и «Маклареном». До этого не дошло. Остальные детали, очевидно, всем известны, их много раз перемывали в СМИ, но для меня было предельно ясно, что я хочу присоединиться к «Макларену» с той же страстью, которую они проявили по отношению ко мне. Это было очень важным фактором.

Так что сейчас я полностью сосредоточен на том, где мы находимся, и пытаюсь помочь команде двигаться вперёд и вернуться туда, где мы хотим быть», — приводит слова Оскара Пиастри Motorsport Week.

Напомним, Пиастри сошёл с дистанции в дебютном Гран-при, а на втором этапе сезона финишировал 15-м.