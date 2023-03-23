Марко: никто не мешал Пересу показать лучший круг, но он ошибся на первом секторе

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о выступлении команды на Гран-при Саудовской Аравии, где Макс Ферстаппен показал быстрейший круг, получив бонусный балл.

«Оба пилота придерживались инструкций, а за пять кругов до финиша мы разрешили обоим гонщикам атаковать в полную силу. Перес — отличный тактик. На последнем круге он тоже пытался показать лучший круг, однако он ошибся на первом секторе и потерял шансы», — приводит слова Хельмута Марко OE24.

Напомним, победу в гонке одержал Серхио Перес. Сам Ферстаппен, когда уже смирился со вторым местом, решил остудить шины, чтобы показать быстрейший круг в конце гонки и заработать дополнительное очко. Такое решение не понравилось мексиканцу.