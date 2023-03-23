Педро де ла Роса рассказал о сильных сторонах Фернандо Алонсо

Бывший пилот Формулы-1, ныне амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса высказался о гонщике британской команды Фернандо Алонсо.
«Люди не знают, каков настоящий Фернандо Алонсо. Они видят, насколько он предан своему делу и сфокусирован. Но чего они не видят и не осознают, так это того, насколько он добродушен. У него отличное чувство юмора. Он не воспринимает всё слишком серьёзно. Это одна из его сильных сторон.
Если другие гонщики нервничают, то Фернандо — нет. Если вы встретите его непосредственно перед гонкой, он улыбается, смеётся и шутит. Он похож на ребёнка, который идёт в парк со своими приятелями играть в футбол.
Вы бы не подумали, что он вот-вот сядет за руль болида Формулы-1. Он всегда остаётся расслабленным, и это одна из причин, по которой он может продолжать выступать на таком высоком уровне после всех этих лет», — приводит слова де ла Росы Motorsport-Total.
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