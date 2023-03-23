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Леклер прокомментировал слухи о возможном переходе в «Мерседес»

Леклер прокомментировал слухи о возможном переходе в «Мерседес»
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал слухи, связывающие его с переходом в «Мерседес».

«Я хочу стать чемпионом мира с «Феррари»! Не стоит драматизировать. Да, у нас было не лучшее начало сезона. Но никто в команде не собирается опускать руки. Я верю, что мы добьёмся успеха», — приводит слова Леклера Quotidiano Nazionale.

В прошлом сезоне Формулы-1 Леклер занял второе место в общем зачёте пилотов, набрав 308 очков. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». «Феррари» в Кубке конструкторов также была второй. На первом этапе нынешнего сезона, Гран-при Бахрейна, Леклер сошёл из-за проблем с силовой установкой. На втором этапе после штрафа и старта с 12-й позиции Леклер финишировал на седьмой позиции.

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