Леклер прокомментировал слухи о возможном переходе в «Мерседес»
Поделиться
Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал слухи, связывающие его с переходом в «Мерседес».
«Я хочу стать чемпионом мира с «Феррари»! Не стоит драматизировать. Да, у нас было не лучшее начало сезона. Но никто в команде не собирается опускать руки. Я верю, что мы добьёмся успеха», — приводит слова Леклера Quotidiano Nazionale.
В прошлом сезоне Формулы-1 Леклер занял второе место в общем зачёте пилотов, набрав 308 очков. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». «Феррари» в Кубке конструкторов также была второй. На первом этапе нынешнего сезона, Гран-при Бахрейна, Леклер сошёл из-за проблем с силовой установкой. На втором этапе после штрафа и старта с 12-й позиции Леклер финишировал на седьмой позиции.
Комментарии
- 23 марта 2023
-
23:57
-
23:50
-
22:57
-
22:53
-
21:52
-
20:51
-
20:24
-
19:41
-
19:31
-
18:49
-
18:45
-
17:40
-
17:35
-
16:31
-
16:23
-
16:13
-
15:54
-
15:47
-
14:35
-
13:58
-
13:57
-
12:58
-
11:52
-
11:36
-
10:56
-
10:34
-
00:56
-
00:44
- 22 марта 2023
-
23:55
-
23:50
-
22:50
-
21:47
-
20:57
-
20:53
-
19:53
Партнерский контент