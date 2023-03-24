«Это бессмысленно». Расселл недоволен решениями дирекции гонки по границам трассы в Джидде
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выразил недовольство решением дирекции Гран-при Саудовской Аравии относительно границ трассы во время сессий уикенда.
«В прошедший уикенд было очень много разговоров о том, каких линий можно касаться, а каких нет, особенно на выезде из боксов и на въезде в них. В квалификации мы видели, как у нескольких пилотов были списаны круги из-за того, что они коснулись линии. Я думаю, что это немного бессмысленно, так что нам нужно провести собрание пилотов и прийти к компромиссу», — приводит слова Джорджа Расселла GPFans.
Напомним, во время квалификации был списан быстрейший круг американского пилота «Уильямса» Логана Сарджента, из-за чего он не смог пройти во второй сегмент квалификации.
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