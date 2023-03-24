Бывший босс «Минарди» назвал свою команду мечты в Формуле-1

Бывший руководитель «Минарди» Пол Стоддарт рассказал о том, какой для него является команда мечты в Формуле-1.
«Команда моей мечты как владельца состояла из Фернандо Алонсо и Марка Уэббера в качестве напарников. Но нет никаких сомнений, что у Фернандо есть преимущество. Даже если вернуться к эпохе Михаэля Шумахера, к эпохе Айртона Сенны, всегда есть пилоты, которые выделаются. И Фернандо в любой эпохе был бы среди лучших, без вопросов», — приводит слова Пола Стоддарта RacingNews365.
Напомним, Марк Уэббер дебютировал в Формуле-1 в 2002 году в составе «Минарди», сменив в коллективе именно Фернандо Алонсо. Алонсо пропускал сезон-2002, однако вернулся в пелотон в 2003 году в составе команды «Рено». В свой третий сезон во французском коллективе Алонсо выиграл первый из двух своих титулов.
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